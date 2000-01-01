Текишев Сулейменбек
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1954
Сын: Текишев Талгат Сулейменбекович
Мать ребёнка: Текишев Гаухар Закировна
Рождение ребёнка
09.08.1956
Сын: Текишев Еркин Сулейменбекович
Мать ребёнка: Текишев Гаухар Закировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Текишев Гаухар Закировна