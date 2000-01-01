Текишев (Текишева (Вагазова)) Гаухар Закировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926
Отец: Вагазов Закир
Мать: Асия
Рождение ребёнка
09.07.1954
Сын: Текишев Талгат Сулейменбекович
Отец ребёнка: Текишев Сулейменбек
Рождение ребёнка
09.08.1956
Сын: Текишев Еркин Сулейменбекович
Отец ребёнка: Текишев Сулейменбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Текишев Сулейменбек