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Картошкина Ирина Матвеевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Картошкин Матвей Степанович

Мать: Картошкина Фекла Фёдоровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1881
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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