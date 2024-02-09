Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Картошкина Ирина Матвеевна
Картошкина Ирина Матвеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1881
Дата смерти
1881
Пол
Женский
Отец
Картошкин Матвей Степанович
1843 г.р.
Мать
Картошкина Фекла Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Картошкин Матвей Степанович
Мать:
Картошкина Фекла Фёдоровна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1881
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия