Картошкина Фекла Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Картошкин Георгий Матвеевич
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Дочь: Картошкина Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Дочь: Ратникова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Сын: Картошкин Фёдор Матвеевич
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Дочь: Картошкина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Сын: Картошкин Никита Матвеевич
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Дочь: Картошкина Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Сын: Картошкин Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Сын: Картошкин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович
Дочь: Картошкина Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович