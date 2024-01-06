Картошкина Фекла Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картошкина Фекла Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Картошкин Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Картошкина Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ратникова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Картошкин Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Картошкина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Картошкин Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Картошкин Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Картошкина Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Картошкин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Картошкин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Картошкин Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Картошкина Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Картошкин Матвей Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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