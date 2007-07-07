Курилов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения19.08.1952
Дата смерти07.07.2007
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1952
Отец: Курилов Иван Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Сызранское вертолетное училище
Смерть
07.07.2007