Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

11.06.1911

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Васюков Михий Ефремович

Мать: Долинина Акилина Зотиковна

Смерть
11.06.1911
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