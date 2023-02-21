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Анна
Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
11.06.1911
Пол
Женский
Отец
Васюков Михий Ефремович
1854 г.р.
Мать
Долинина Акилина Зотиковна
Вычислено 1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Васюков Михий Ефремович
Мать:
Долинина Акилина Зотиковна
Смерть
11.06.1911
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