Долинина Акилина Зотиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолинина Акилина Зотиковна

Долинина Акилина Зотиковна

avatar

Место рождения

д. Пустовалова

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

06.04.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пустовалова
братья Стефан и Маркелл
Бракосочетание
16.05.1886

Муж: Васюков Михий Ефремович

32 и 19 лет
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Васюков Иосиф Михеевич

Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович

д. Курдюкова
Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Васюков Петр Михеевич

Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович

Смерть
06.04.1899
от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close