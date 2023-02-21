Долинина Акилина Зотиковна
Место рожденияд. Пустовалова
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смерти06.04.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Пустовалова
братья Стефан и Маркелл
Бракосочетание
16.05.1886
32 и 19 лет
Рождение ребёнка
01.04.1887
Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович
д. Курдюкова
Рождение ребёнка
18.06.1888
Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Васюков Михий Ефремович
Смерть
06.04.1899
от чахотки