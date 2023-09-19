- Екатерина Антиповна
Место рожденияд.Гаврино
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: - Антип Меркурьевич
Мать: не указана
д.Гаврино
Бракосочетание
26.01.1896 ст.
Муж: - Николай Андреевич
Восприемник
14.11.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.184-185 (Рождение №-86ж) Крёстная дочь - Соколова Дарья Васильевна из д.Александровского (племянница мужа)
Смерть
После 1907