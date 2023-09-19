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- Екатерина Антиповна

Место рождения

д.Гаврино

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: - Антип Меркурьевич

Мать: не указана

д.Гаврино
Бракосочетание
26.01.1896 ст.

Муж: - Николай Андреевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
14.11.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.184-185 (Рождение №-86ж) Крёстная дочь - Соколова Дарья Васильевна из д.Александровского (племянница мужа)
Смерть
После 1907
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