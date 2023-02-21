(Зорина) Евдокия Севостьяновна
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.08.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зорин Севостьян Антонович
Мать: Зорина Любовь Матвеевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
19.08.1889
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)