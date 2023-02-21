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(Зорина) Евдокия Севостьяновна

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Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.08.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зорин Севостьян Антонович

Мать: Зорина Любовь Матвеевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
19.08.1889
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
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