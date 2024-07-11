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Зорин Севостьян Антониев

Место рождения

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

18.12.1859 ст.

Дата смерти

05.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1859 ст.

Отец: Зорин (Зарин) Антон Николаев

Мать: Зорина (Астраханцева) Агапия Семёновна

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Андрей Севостьянович

Мать ребёнка: Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зорина) Евдокия Севостьяновна

Мать ребёнка: Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна

Бракосочетание
23.01.1884

Жена: Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
12.07.1885

Дочь: (Зорина) Ольга Севостьяновна

Мать ребёнка: Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Зорин Александр Севостьянович

Мать ребёнка: Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна

Смерть
05.05.1906
Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
в 40 лет от водянки

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