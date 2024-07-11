Зорин Севостьян Антониев
Место рождения
Дата рождения18.12.1859 ст.
Дата смерти05.05.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1859 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Андрей Севостьянович
Мать ребёнка: Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зорина) Евдокия Севостьяновна
Мать ребёнка: Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна
Бракосочетание
23.01.1884
Рождение ребёнка
12.07.1885
Дочь: (Зорина) Ольга Севостьяновна
Мать ребёнка: Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зорин Александр Севостьянович
Мать ребёнка: Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна
Смерть
05.05.1906
в 40 лет от водянки