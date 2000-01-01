Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Монастырёв Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1884

Муж: Зорин Севостьян Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
12.07.1885

Дочь: Ольга Севостьяновна

Отец ребёнка: Зорин Севостьян Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1888

Сын: Зорин Александр Севостьянович

Отец ребёнка: Зорин Севостьян Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Андрей Севостьянович

Отец ребёнка: Зорин Севостьян Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Севостьяновна

Отец ребёнка: Зорин Севостьян Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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