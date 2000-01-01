Зорина (Монастырёва) Любовь Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Монастырёв Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1884
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
12.07.1885
Дочь: Ольга Севостьяновна
Отец ребёнка: Зорин Севостьян Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зорин Александр Севостьянович
Отец ребёнка: Зорин Севостьян Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Андрей Севостьянович
Отец ребёнка: Зорин Севостьян Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Севостьяновна
Отец ребёнка: Зорин Севостьян Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно