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Putus Anton

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Место рождения

Koivisto Alvatti, Финляндия

Дата рождения

16.12.1879

Дата смерти

04.04.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

1915 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Koivisto Alvatti, Финляндия
Бракосочетание
24.03.1901

Жена: Katriina

Супруг(-а): Katriina Mannonen
Рождение ребёнка
28.07.1915

Сын: Putus Arvi

Мать ребёнка: Katriina

Koivisto Alvatti, Fin
Смерть
04.04.1948
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