Putus Anton
Место рожденияKoivisto Alvatti, Финляндия
Дата рождения16.12.1879
Дата смерти04.04.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Koivisto Alvatti, Финляндия
Бракосочетание
24.03.1901
Жена: Katriina
Супруг(-а): Katriina Mannonen
Рождение ребёнка
28.07.1915
Сын: Putus Arvi
Мать ребёнка: Katriina
Koivisto Alvatti, Fin
Смерть
04.04.1948