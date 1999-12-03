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Putus Arvi

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Место рождения

Koivisto Alvatti, Fin

Дата рождения

28.07.1915

Дата смерти

03.12.1999

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1915

Отец: Putus Anton

Мать: Katriina

Koivisto Alvatti, Fin
Бракосочетание
14.02.1947

Жена: Putus Kirsti Margareta

Работа или профессия
Неизвестно
Ylipursimies, PV-radiosähköttäjä
Работа или профессия
Неизвестно
Överstyrman, telegrafist
Смерть
03.12.1999
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