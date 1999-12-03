Putus Arvi
Место рожденияKoivisto Alvatti, Fin
Дата рождения28.07.1915
Дата смерти03.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1915
Отец: Putus Anton
Мать: Katriina
Koivisto Alvatti, Fin
Бракосочетание
14.02.1947
Жена: Putus Kirsti Margareta
Работа или профессия
Неизвестно
Ylipursimies, PV-radiosähköttäjä
Работа или профессия
Неизвестно
Överstyrman, telegrafist
Смерть
03.12.1999