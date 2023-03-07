Чернов Андрей Никитич
Место рождения
Дата рождения01.10.1894
Дата смерти19.04.1967 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1894
Отец: Чернов Никита Тихонович
Мать: Чернова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Чернова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
12.07.1929
Сын: Чернов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Чернов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Андреевна
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1967 ст.