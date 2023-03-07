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Чернов Андрей Никитич

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Место рождения

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд

Дата рождения

01.10.1894

Дата смерти

19.04.1967 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1894

Отец: Чернов Никита Тихонович

Мать: Чернова Елена Филипповна

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Чернова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Чернов Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Андреевна

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1929

Сын: Чернов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Андреевна

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
1939

Сын: Чернов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Андреевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Анастасия Андреевна

Смерть
19.04.1967 ст.
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