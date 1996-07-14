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Чернов Константин Андреевич

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Место рождения

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд

Дата рождения

12.07.1929

Дата смерти

14.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929

Отец: Чернов Андрей Никитич

Мать: Чернова Анастасия Андреевна

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд
Бракосочетание
09.05.1960

Жена: Чернова Зинаида Никифоровна

Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.10.1961

Дочь: Чернова Зоя Константиновна

Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.10.1961

Дочь: Чернова Зоя Константиновна

Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Чернова Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.10.1963

Сын: Чернов Георгий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.03.1965

Дочь: Чернова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна

Рождение ребёнка
06.11.1968

Сын: Чернов Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна

Смерть
14.07.1996
Тегульдет, Тегульдетский муниципальный район, Томская область
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