Чернов Константин Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1929
Дата смерти14.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929
Отец: Чернов Андрей Никитич
Бракосочетание
09.05.1960
Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.10.1961
Дочь: Чернова Зоя Константиновна
Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна
Рождение ребёнка
04.10.1961
Дочь: Чернова Зоя Константиновна
Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна
Рождение ребёнка
01.10.1962
Дочь: Чернова Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна
Рождение ребёнка
21.10.1963
Сын: Чернов Георгий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1965
Дочь: Чернова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна
Рождение ребёнка
06.11.1968
Сын: Чернов Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Чернова Зинаида Никифоровна
Смерть
14.07.1996
Тегульдет, Тегульдетский муниципальный район, Томская область