Чернова (Воронина) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1900
Дата смерти25.02.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1900
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Чернов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
12.07.1929
Сын: Чернов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Чернов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Чернов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Чернов Андрей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1982