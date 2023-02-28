Чернова (Воронина) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Воронина) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Воронино-Яя, Асиновский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

25.01.1900

Дата смерти

25.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1900

Отец: Воронин Андрей Дмитриевич

Мать: Воронина Евдокия Ермолаевна

Воронино-Яя, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Чернов Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Чернов Андрей Никитич

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1929

Сын: Чернов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Чернов Андрей Никитич

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
1939

Сын: Чернов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Чернов Андрей Никитич

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Андрей Никитич

Смерть
25.02.1982
Томск, город Томск, Томская область
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