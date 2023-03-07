Пономарев Ларион Евстифеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Ларион Евстифеевич

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Пономарев Евстифей

Мать: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Пономарев Яков Ларионович

Мать ребёнка: Пономарева Варвара Васильевна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пономарев Степан Ларионович

Мать ребёнка: Пономарева Варвара Васильевна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пономарев Иван Ларионович

Мать ребёнка: Пономарева Варвара Васильевна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Пономарев Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: Пономарева Варвара Васильевна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно
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