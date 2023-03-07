Пономарев Ларион Евстифеевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Пономарев Евстифей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пономарев Яков Ларионович
Мать ребёнка: Пономарева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пономарев Степан Ларионович
Мать ребёнка: Пономарева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пономарев Иван Ларионович
Мать ребёнка: Пономарева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пономарев Дмитрий Ларионович
Мать ребёнка: Пономарева Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно