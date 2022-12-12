Пономарев Яков Ларионович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пономарев Малофей Яковлевич
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно