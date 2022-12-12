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Пономарев Яков Ларионович

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пономарев Ларион Евстифеевич

Мать: Пономарева Варвара Васильевна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пономарев Малофей Яковлевич

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Федоровна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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