Тушина Агафья (Анна) Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина Агафья (Анна) Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1892

Отец: Тушин Роман Тихонович

Мать: Нумцова Меланья Назаровна

Бракосочетание
25.04.1910

Муж: не указан

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1911

Дочь: Лизунова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1913

Дочь: Лизунова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизунов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизунов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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