Тушина Агафья (Анна) Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1892
Отец: Тушин Роман Тихонович
Бракосочетание
25.04.1910
Рождение ребёнка
23.05.1911
Дочь: Лизунова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Лизунова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизунов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно