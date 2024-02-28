Лизунов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1893
Отец: Лизунов Михаил Андреевич
Мать: Архипова Екатерина
Рождение ребёнка
23.05.1911
Дочь: Лизунова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Тушина Агафья (Анна) Романовна
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Лизунова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Тушина Агафья (Анна) Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизунов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Тушина Агафья (Анна) Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно