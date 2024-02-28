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Лизунов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1893

Отец: Лизунов Михаил Андреевич

Мать: Архипова Екатерина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1911

Дочь: Лизунова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Тушина Агафья (Анна) Романовна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1913

Дочь: Лизунова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тушина Агафья (Анна) Романовна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизунов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Тушина Агафья (Анна) Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушина Агафья (Анна) Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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