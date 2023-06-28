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Новиков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Новикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Новикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Новикова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно