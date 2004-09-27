Новикова (Шаныгина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти27.09.2004
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Шаныгин Иван Филиппович
Мать: Шаныгина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Новиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Новиков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2004