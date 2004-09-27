Новикова (Шаныгина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Шаныгина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

27.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шаныгин Иван Филиппович

Мать: Шаныгина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Иван Иванович

Смерть
27.09.2004
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