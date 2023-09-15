Терещенко Зиновий Иванович (Иоаннович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Зиновий Иванович (Иоаннович)

Место рождения

Боковое, Кіровоградська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Терещенко Иван (Иоанн) Никитович

Мать: Терещенко Марфа Васильевна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Терещенко Симеон Зиновьевич

Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Терещенко Роман Зиновьевич

Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пушка Евдокия Зиновьевна

Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
27.10.1895

Сын: Терещенко Нестор Зиновьевич

Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Дмитрий Зиновьевич

Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)

Боковое, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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