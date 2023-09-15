Терещенко Зиновий Иванович (Иоаннович)
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1879
Сын: Терещенко Симеон Зиновьевич
Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Терещенко Роман Зиновьевич
Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пушка Евдокия Зиновьевна
Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)
Рождение ребёнка
27.10.1895
Сын: Терещенко Нестор Зиновьевич
Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Дмитрий Зиновьевич
Мать ребёнка: Терещенко Юмания Ивановна (Иоанновна)
Смерть
Неизвестно