Терещенко Иван (Иоанн) Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенко Иван (Иоанн) Никитович

Терещенко Иван (Иоанн) Никитович

Место рождения

Боковое, Кіровоградська область

Дата рождения

1823

Дата смерти

02.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Терещенко Никита

Мать: не указана

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Терещенко Севастьян Иванович (Иоаннович)

Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Терещенко Зиновий Иванович (Иоаннович)

Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кашель Татьяна Ивановна (Иоанновна)

Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Терещенко Дорофей Иванович (Иоаннович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Василий Иванович (Иоаннович)

Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Андрей Иванович (Иоаннович)

Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Пётр Иванович (Иоаннович)

Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна

Боковое, Кіровоградська область
Смерть
02.08.1893
Боковое, Кіровоградська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close