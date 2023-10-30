Терещенко Иван (Иоанн) Никитович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти02.08.1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Терещенко Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Терещенко Севастьян Иванович (Иоаннович)
Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Терещенко Зиновий Иванович (Иоаннович)
Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кашель Татьяна Ивановна (Иоанновна)
Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Терещенко Дорофей Иванович (Иоаннович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Василий Иванович (Иоаннович)
Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Андрей Иванович (Иоаннович)
Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Пётр Иванович (Иоаннович)
Мать ребёнка: Терещенко Марфа Васильевна
Смерть
02.08.1893