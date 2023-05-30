Терещенко Дмитрий
Место рожденияУкраина, Кировоградская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Кировоградская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Украина, Кировоградская обл
Место жительства
Неизвестно
Украина, Кировоградская обл
Смерть
Неизвестно
Украина, Кировоградская обл