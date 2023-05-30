Терещенко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Дмитрий

Место рождения

Украина, Кировоградская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Кировоградская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Украина, Кировоградская обл
Место жительства
Неизвестно
Украина, Кировоградская обл
Смерть
Неизвестно
Украина, Кировоградская обл