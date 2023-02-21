Максимова (Нейман) Луиза Гарриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Нейман) Луиза Гарриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958

Отец: Нейман Гарри Иванович

Мать: Нейман Алиция Мартыновна

Рождение ребёнка
19.02.1981

Дочь: Малышкина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
22.05.1982

Дочь: Ходарева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Иосифович

Березовка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.11.1988

Сын: Максимов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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