Максимова (Нейман) Луиза Гарриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958
Отец: Нейман Гарри Иванович
Мать: Нейман Алиция Мартыновна
Рождение ребёнка
19.02.1981
Дочь: Малышкина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей Иосифович
Рождение ребёнка
22.05.1982
Дочь: Ходарева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей Иосифович
Березовка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.11.1988
Сын: Максимов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: не указан