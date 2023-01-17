Ходарева (Максимова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходарева (Максимова) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Березовка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область

Дата рождения

22.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1982

Отец: Максимов Сергей Иосифович

Мать: Максимова Луиза Гарриевна

Березовка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.07.2001

Дочь: Мельникова Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Ходарев Виталий Геннадиевич

Рождение ребёнка
10.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходарев Виталий Геннадиевич

Рождение ребёнка
26.05.2017

Сын: Ходарев Богдан Витальевич

Отец ребёнка: Ходарев Виталий Геннадиевич

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