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Максимов Сергей Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1957

Дата смерти

12.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1957

Отец: Максимов Иосиф Михайлович

Мать: Максимова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1981

Дочь: Малышкина (Максимова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Максимова (Нейман) Луиза Гарриевна

Рождение ребёнка
22.05.1982

Дочь: Ходарева (Максимова) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Максимова (Нейман) Луиза Гарриевна

Березовка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Смерть
12.01.2019

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