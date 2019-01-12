Максимов Сергей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1957
Дата смерти12.01.2019
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1957
Рождение ребёнка
19.02.1981
Дочь: Малышкина (Максимова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Максимова (Нейман) Луиза Гарриевна
Рождение ребёнка
22.05.1982
Дочь: Ходарева (Максимова) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Максимова (Нейман) Луиза Гарриевна
Березовка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Смерть
12.01.2019