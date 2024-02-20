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Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
03.03.1862

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400
Бракосочетание
До 1862

Муж: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
08.11.1863

Сын: Кириленко / Кириченко / Онисимофор Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 25,зап.№ 51,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Рождение ребёнка
04.02.1866

Сын: Кириленко / Кириченко / Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 206,зап.№ 15, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Рождение ребёнка
29.11.1867

Сын: Кириленко / Кириченко / Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 591,зап.№ 45,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3732(прод.)
Смерть
Неизвестно
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