(Кириленко / Кириченко /) Евдокия Васильевна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения03.03.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1862
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400
Крещение
04.03.1862
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400 | Восприемники: Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Никита Григорьевич Савчура и Агафья Никитовна Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно