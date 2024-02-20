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(Кириленко / Кириченко /) Евдокия Васильевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

03.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1862

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400
Крещение
04.03.1862
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400 | Восприемники: Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Никита Григорьевич Савчура и Агафья Никитовна Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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