Кириленко / Кириченко / Онисимофор Васильевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения08.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1863
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 25,зап.№ 51,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Крещение
09.11.1863
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 25,зап.№ 51,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469 | Восприемники: Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Никита Григорьевич Савчук и Агафья Никитовна - ... Показать все
Смерть
Неизвестно