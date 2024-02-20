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Кириленко / Кириченко / Григорий Васильевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

04.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1866

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 206,зап.№ 15, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Крещение
05.02.1866
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.), м/к 1866г.лист № 206,зап.№ 15. | Восприемники: Крестьяне д.Салипонки : Трофим Данилович Тонковид и Параскева Константиновна - жена Семена Курика.
Смерть
Неизвестно
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