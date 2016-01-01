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(Сулейменова) Карашаш
(Сулейменова) Карашаш
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Умиржан
1928 г.р.
Мать
(Каппасова) Ханижамал (Куратай)
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Умиржан
Мать:
Ханижамал (Куратай)
Смерть
Неизвестно
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