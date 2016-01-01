(Сулейменова) Карашаш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сулейменова) Карашаш

(Сулейменова) Карашаш

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Умиржан

Мать: Ханижамал (Куратай)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close