Умиржан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умиржан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Карашаш

Мать ребёнка: Ханижамал (Куратай)

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханижамал (Куратай)

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханижамал (Куратай)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханижамал (Куратай)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханижамал (Куратай)

Смерть
2016
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