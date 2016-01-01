Умиржан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Карашаш
Мать ребёнка: Ханижамал (Куратай)
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханижамал (Куратай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2016