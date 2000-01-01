Пасечник (Мудренко) Фекла Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудренко Игнат Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1938
Сын: Пасечник Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович
Рождение ребёнка
26.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасечник Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасечник Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасечник Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно