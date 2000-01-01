Пасечник (Мудренко) Фекла Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечник (Мудренко) Фекла Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудренко Игнат Ефремович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1938

Сын: Пасечник Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович

Рождение ребёнка
26.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечник Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечник Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечник Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пасечник Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасечник Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
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