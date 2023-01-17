Пасечник Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1938
Рождение ребёнка
20.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край