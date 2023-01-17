Пасечник Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПасечник Григорий Григорьевич

Пасечник Григорий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1938

Отец: Пасечник Григорий Семенович

Мать: Пасечник Фекла Игнатовна

Рождение ребёнка
20.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close