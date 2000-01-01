Мудренко Игнат Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудренко Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасечник Фекла Игнатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Игнатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Игнатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Василий Игнатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дега Мария Игнатовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно