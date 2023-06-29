Агафонов Афанасий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Афанасий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Агафонов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Агафонов Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Агафонов Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Агафонов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
27.04.1898

Сын: Агафонов Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Агафонов Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
24.04.1908

Дочь: Клементьевская Зоя Афанасьевна

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
14.08.1910

Дочь: Агафонова Клавдия Афанасьевна

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Агафонов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
21.03.1918

Сын: Агафонов Леонид Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна

Смерть
?.02.1946