Агафонов Афанасий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти?.02.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Агафонов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Агафонов Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Агафонов Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Агафонов Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Рождение ребёнка
27.04.1898
Сын: Агафонов Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Агафонов Пётр Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Рождение ребёнка
24.04.1908
Дочь: Клементьевская Зоя Афанасьевна
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Рождение ребёнка
14.08.1910
Дочь: Агафонова Клавдия Афанасьевна
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Агафонов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Рождение ребёнка
21.03.1918
Сын: Агафонов Леонид Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Агафоновна
Смерть
?.02.1946