Косолапова (Шарапова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.07.1931
Дата смерти31.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1931
Рождение ребёнка
20.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович
Смерть
31.01.1994
Причина смерти: Воспаление легких