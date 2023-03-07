Косолапова (Шарапова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова (Шарапова) Мария Михайловна

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Место рождения

Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.07.1931

Дата смерти

31.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1931

Отец: Шарапов Михаил Федорович

Мать: Шарапова Парасковия Алексеевна

Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукавин Костя Иванович

Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукавин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Чукавин Иван Никитович

Смерть
31.01.1994
Причина смерти: Воспаление легких
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