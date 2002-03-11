Чукавин Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1934
Дата смерти11.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1934
Отец: Никита
Рождение ребёнка
20.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна
Смерть
11.03.2002
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область