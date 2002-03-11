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Чукавин Иван Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1934

Дата смерти

11.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1934

Отец: Никита

Мать: Чукавина Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
20.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукавин Костя Иванович

Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукавин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Косолапова Мария Михайловна

Смерть
11.03.2002
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
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