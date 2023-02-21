Кобелев Сафрон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1885 ст.
Сын: Кобелев Василий Сафронович
Мать ребёнка: Кобелева Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
16.03.1887 ст.
Сын: Кобелев Алексей Сафронович
Мать ребёнка: Кобелева Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
17.02.1890 ст.
Сын: Кобелев Поликарп Сафронович
Мать ребёнка: Кобелева Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
30.06.1891 ст.
Сын: Кобелев Андрей Сафронович
Мать ребёнка: Кобелева Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
03.02.1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобелева Гликерия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно