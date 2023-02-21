Кобелева Гликерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева Гликерия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1885 ст.

Сын: Кобелев Василий Сафронович

Отец ребёнка: Кобелев Сафрон Алексеевич

Рождение ребёнка
16.03.1887 ст.

Сын: Кобелев Алексей Сафронович

Отец ребёнка: Кобелев Сафрон Алексеевич

Рождение ребёнка
17.02.1890 ст.

Сын: Кобелев Поликарп Сафронович

Отец ребёнка: Кобелев Сафрон Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.1891 ст.

Сын: Кобелев Андрей Сафронович

Отец ребёнка: Кобелев Сафрон Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобелев Сафрон Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобелев Сафрон Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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