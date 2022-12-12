Мамантов Константин Констанович
Место рождения
Дата рождения16.10.1869
Дата смерти01.02.1920
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1869
Отец: Мамантов Константин Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1894 по 1917
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мамантова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Мамантова Лидия Аркадьевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Рифферт Илария Константиновна
Мать ребёнка: Мамантова Лидия Аркадьевна
Бракосочетание
1917
Смерть
01.02.1920
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край