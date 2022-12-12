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Мамантов Константин Констанович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.10.1869

Дата смерти

01.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1869

Отец: Мамантов Константин Николаевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
С 1894 по 1917

Жена: Мамантова Лидия Аркадьевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мамантова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Мамантова Лидия Аркадьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Рифферт Илария Константиновна

Мать ребёнка: Мамантова Лидия Аркадьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1917

Жена: Мамантова Екатерина Васильевна

Смерть
01.02.1920
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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