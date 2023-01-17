Мамантова (Фон Штемпель) Лидия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамантова (Фон Штемпель) Лидия Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1894 по 1917

Муж: Мамантов Константин Констанович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мамантова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Мамантов Константин Констанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Рифферт Илария Константиновна

Отец ребёнка: Мамантов Константин Констанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
После 1944
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