Мамантова (Фон Штемпель) Лидия Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1894 по 1917
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мамантова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Мамантов Константин Констанович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Рифферт Илария Константиновна
Отец ребёнка: Мамантов Константин Констанович
Смерть
После 1944