Мамантов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамантов Константин Николаевич

Мамантов Константин Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамантов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1869

Сын: Мамантов Константин Констанович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамантов Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close