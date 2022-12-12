Мамантов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамантов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1869
Сын: Мамантов Константин Констанович
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамантов Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно