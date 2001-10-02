Брюзгина (Тенькова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюзгина (Тенькова) Мария Алексеевна

Брюзгина (Тенькова) Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1920

Дата смерти

02.10.2001

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1920

Отец: Теньков Алексей Петрович

Мать: Тенькова Маланья Евдокимовна

Рождение ребёнка
16.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брюзгин Иван Семенович

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брюзгин Иван Семенович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюзгин Иван Семенович

Смерть
02.10.2001
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область