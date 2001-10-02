Брюзгина (Тенькова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1920
Дата смерти02.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1920
Рождение ребёнка
16.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брюзгин Иван Семенович
Рождение ребёнка
20.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брюзгин Иван Семенович
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2001