Тенькова (Балыбина) Маланья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1898
Дата смерти18.02.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1898
Отец: Балыбин Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1920
Дочь: Брюзгина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1926
Сын: Теньков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович
д. Мироновский высел, Малопесчанский район, Томский округ, Россия
Рождение ребёнка
18.05.1930
Дочь: Шаройко Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович
д. Мироновский высел, Малопесчанский район, Томский округ, Россия
(56°25'14.5"N 87°18'51.9"E)
Рождение ребёнка
08.07.1932
Дочь: Махненко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1934
Дочь: Клименко Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович
Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.12.1939
Сын: Теньков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1969
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно