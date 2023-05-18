Тенькова (Балыбина) Маланья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенькова (Балыбина) Маланья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1898

Дата смерти

18.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1898

Отец: Балыбин Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1920

Дочь: Брюзгина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
21.08.1926

Сын: Теньков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович

д. Мироновский высел, Малопесчанский район, Томский округ, Россия
Рождение ребёнка
18.05.1930

Дочь: Шаройко Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович

д. Мироновский высел, Малопесчанский район, Томский округ, Россия
(56°25'14.5"N 87°18'51.9"E)
Рождение ребёнка
08.07.1932

Дочь: Махненко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1934

Дочь: Клименко Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.12.1939

Сын: Теньков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Теньков Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теньков Алексей Петрович

Смерть
18.02.1969
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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