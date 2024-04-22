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Колосов Аполлос Филиппович

Место рождения

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.02.1867

Дата смерти

19.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1867

Отец: Колосов Филипп Степанович

Мать: Колосова Афанасея Ивановна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Колосов Тимофей Аполлосович

Мать ребёнка: Колосова Лукья Ефимовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Соломония (Соломонида) Аполлосовна

Мать ребёнка: Колосова Лукья Ефимовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1898

Дочь: Лукина Степанида Аполлосовна

Мать ребёнка: Колосова Лукья Ефимовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов (kolosov) Философ Аполлосович (Filosof Appolosovich)

Мать ребёнка: Колосова Лукья Ефимовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Лукья Ефимовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.05.1939
Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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