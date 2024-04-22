Колосов Аполлос Филиппович
Место рождения
Дата рождения09.02.1867
Дата смерти19.05.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1867
Рождение ребёнка
1892
Сын: Колосов Тимофей Аполлосович
Мать ребёнка: Колосова Лукья Ефимовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Соломония (Соломонида) Аполлосовна
Мать ребёнка: Колосова Лукья Ефимовна
Рождение ребёнка
11.07.1898
Дочь: Лукина Степанида Аполлосовна
Мать ребёнка: Колосова Лукья Ефимовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов (kolosov) Философ Аполлосович (Filosof Appolosovich)
Мать ребёнка: Колосова Лукья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Лукья Ефимовна
Смерть
19.05.1939