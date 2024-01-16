Колосова Афанасея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.1867
Сын: Колосов Аполлос Филиппович
Отец ребёнка: Колосов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Колосов Максим Филиппович
Отец ребёнка: Колосов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Колосов Филипп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно