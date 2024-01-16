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Колосова Афанасея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1867

Сын: Колосов Аполлос Филиппович

Отец ребёнка: Колосов Филипп Степанович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Колосов Максим Филиппович

Отец ребёнка: Колосов Филипп Степанович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Колосов Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Колосов Филипп Степанович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Филипп Степанович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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