Колосова (Тузова) Лукья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Тузова) Лукья Ефимовна

Место рождения

Харитоновская, Вологодская Область, Россия

Дата рождения

12.12.1864

Дата смерти

14.06.1929

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1864

Отец: Тузов Ефим Николаевич

Мать: не указана

Харитоновская, Вологодская Область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Аполлос Филиппович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Колосов Тимофей Аполлосович

Отец ребёнка: Колосов Аполлос Филиппович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Соломония (Соломонида) Аполлосовна

Отец ребёнка: Колосов Аполлос Филиппович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1898

Дочь: Лукина Степанида Аполлосовна

Отец ребёнка: Колосов Аполлос Филиппович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов (kolosov) Философ Аполлосович (Filosof Appolosovich)

Отец ребёнка: Колосов Аполлос Филиппович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.06.1929

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