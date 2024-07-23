Колосова (Тузова) Лукья Ефимовна
Место рожденияХаритоновская, Вологодская Область, Россия
Дата рождения12.12.1864
Дата смерти14.06.1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1864
Отец: Тузов Ефим Николаевич
Мать: не указана
Харитоновская, Вологодская Область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Колосов Тимофей Аполлосович
Отец ребёнка: Колосов Аполлос Филиппович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Соломония (Соломонида) Аполлосовна
Отец ребёнка: Колосов Аполлос Филиппович
Рождение ребёнка
11.07.1898
Дочь: Лукина Степанида Аполлосовна
Отец ребёнка: Колосов Аполлос Филиппович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов (kolosov) Философ Аполлосович (Filosof Appolosovich)
Отец ребёнка: Колосов Аполлос Филиппович
Смерть
14.06.1929